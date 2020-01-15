رئيسا الأركان التركي والأميركي بحثا بالأوضاع الأمنية في سوريا وأهمية التعاون الثنائي

لفت المتحدث باسم الأركان العامة الأميركية، العقيد ديدي هلفهيل، إلى أنّ "رئيس الأركان الأميركي مارك ميللي، التقى نظيره التركي الجنرال ياشار غولر في العاصمة البلجيكية ​بروكسل​، على هامش اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء بـ"حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأوضح في بيان، أنّ "رئيس الأركان تناولا الأوضاع الأمنية ب​سوريا​، وأهميّة التعاون التركي- الأميركي في المنطقة، لا سيما أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ تولي قيمة لعلاقاتها الاستيراتيجيّة مع ​أنقرة​".

وكان قد التقى أمس في بروكسل، رؤساء أركان 29 دولة عضو بـ"حلف شمال الأطلسي"، لبحث العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على أجندته، وذلك على مدار يومين. ومن أبرز نقاط جدول أعمال الاجتماع، قدرة "​الناتو​" على الدفاع والردع، ومهمّة تدريب ​العراق​، بعثة دعم الاستقرار في ​أفغانستان​، قوة حفظ السلام في ​كوسوفو​ والعلاقات مع ​روسيا​ والشركاء.