روحاني: لن نستسلم أمام الولايات المتحدة وسنرد على أي هجوم

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ان "استهداف قاعدة عين الأسد في العراق يعني أننا لن نستسلم أمام الولايات المتحدة وسنرد على أي هجوم"، موضحا ان "إيران سترد على اغتيال الفريق قاسم سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك ولو طال الزمن".
واعتبر ان "حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية مؤسف للغاية"، مشددا على انه "يجب ألا يتكرر مرة أخرى".
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