ظريف: بعض المواطنين ارتكبوا أخطاء لا تغتفر في وقت أزمة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "بعض المواطنين ارتكبوا أخطاء لا تغتفر في وقت أزمة"، مشددا على أن "​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 من أفضل الاتفاقات".

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