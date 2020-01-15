تحديد هوية 123 شخصاً من ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة

أعلنت منظمة الطب العدلي الايرانية أنه تم حتى الآن تحديد هوية 123 جثمانا من ​ضحايا​ ال​طائرة​ الاوكرانية المنكوبة.

وذكرت منظمة الطب العدلي الايرانية انه تم استخدام نماذج "DNA" في تحديد هويات ضحايا ​الطائرة الاوكرانية​ المنكوبة وقد تم تحديد هويات 123 ضحية لحد الآن.

ويجري العمل حاليا على تحديد هويات جثامين الركاب الآخرين في مركز التشخيص والمختبرات التابعة للطب العدلي في محافظة ​طهران​ ويتوقع الانتهاء من هذه المهمة في غضون الايام القليلة المقبلة.

ويشار الى ان طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الاوكرانية تحطمت صباح الاربعاء الماضي اثر اصابتها بصاورخ أطلق بسبب خطأ بشري بعد اقلاعها مباشرة من مطار الامام الخميني قرب طهران ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا حتفهم.