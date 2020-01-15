رئيس وزراء بريطانيا: أود أن أقلل وزني لكني لن أكون نباتيا صرفا

لندن (رويترز) - يود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لو يفقد بضعة كيلوجرامات من وزنه هذا العام، لكنه لا يريد أن يكون نباتيا صرفا لأن هذا يحتاج تركيزا كبيرا ويعني الإقلاع عن تناول الأجبان على حد قوله.
وفي مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) معه قال جونسون "فكرت في الأمر لكن هذا يتطلب تركيزا كبيرا. أرفع قبعتي للنباتيين".
وقال "لا يمكنك تناول الجبن إن كنت نباتيا صرفا. هذه جريمة في حق... عاشقي الأجبان".
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير)
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