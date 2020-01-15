دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters النفط يرتفع بعد خسائر 5 أيام قبيل توقيع اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

نيويورك (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد تراجعها لخمسة أيام مع استعداد الولايات المتحدة والصين لتوقيع اتفاق تجارة مبدئي وانحسار توترات الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 64.49 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 58.23 دولار.

بهذا يقل سعر عقد أقرب استحقاق لغرب تكساس الوسيط عن سعر ثاني أقرب استحقاق للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.

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وأشار المحللون إلى أن النفط عثر على الدعم الفني بعد أن انخفض غرب تكساس إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 57.75 دولار وهو ما أعقبه ارتدادة من المتوسط المتحرك لمئتي يوم.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، في تقرير "أسعار النفط تنتعش مؤقتا بعد أن حل التعب بالبائعين بينما ينتظر المستثمرون التطورات التالية على صعيد التجارة وما إذا كنا سنرى تحسنا قويا للطلب العالمي عقب اتفاق تجارة المرحلة واحد."

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)