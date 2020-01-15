الجيش السوداني: مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين خلال تمرد المخابرات

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أعلن رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، اليوم الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين وإصابة أربعة آخرين من أفراد الجيش السوداني أثناء السيطرة على تمرُّد بعض عناصر جهاز المخابرات.
وأوضح الحسين خلال مؤتمر صحفي جرى تنظيمه لإعلان انتهاء التمرد، أنَّ الجيش نجح في القضاء على التمرُّد بأقل الخسائر.
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وكان المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أكَّد استقرار الأوضاع في البلاد بعد السيطرة على مقار هيئة عمليات المخابرات العامة بالخرطوم.
وقال سليمان في تصريحات صحفية، فجر الأربعاء: إنَّ رئيس الوزراء وقيادات الحرية والتغيير والشرطة تابعوا عملية اقتحام رئاسة هيئة المخابرات بالخرطوم من مكتب رئيس القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
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22 وزيراً نصفهم من النساء.. أعضاء الحكومة الإسبانية يؤدون اليمين الدستورية
أدى وزراء الحكومة الائتلافية الإسبانية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الملك الإسباني فيليبي السادس في القصر الملكي بالعاصمة مدريد، لتنتهي بذلك حالة الشلل التي وسمت المشهد السياسي في البلاد طيلة الثمانية أشهر الماضية. وكان البرلمان الإسباني منح الثقة لتشكيلة حكومة بيدرو سانشيز في السابع من الشهر الجاري، وذلك إثر فوزه بأغلبية ضئيلة بلغت 167 صوتا مقابل 165 صوتا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت. واضطر سانشيز، بعد فوزه المتواضع في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى الاتفاق مع حزب "أونيداس بوديموس" رغم تصريحه في أيلول/سبتمبر أن وجود وزراء في حكومته من هذا التنظيم سيحرمه من النوم، وقد سلط حينها الضوء على طبيعة مواقفه من المسألة الكاتالونية، والتي تمثل في رأيه عقبة. الحكومة الائتلافية الجديدة التي تضمّ 22 وزيراً، نصفهم من النساء، حصل فيها حزب "أونيداس بوديموس"، على 5 وزارات، فيما تم تعيين زعيم الحزب، بابلو إيغليسياس، نائباً لرئيس الحكومة للحقوق الاجتماعية. وبعد أن أبلغَ الملك رسمياً عن تشكيلة حكومته الائتلافية الجديدة، قال سانشيز: إن حكومته ستتجه نحو تعزيز "الحوار الاجتماعي، الاقليمي، وبين الاجيال"، بهدف تعزيز التعايش بإسبانيا ، لافتاً الانتباه إلى أن حكومته تعد أول تحالف في إسبانيا من نوعه منذ نهاية ديكتاتورية عهد الجنرال فرانكو في العام 1975، مستطرداً بالقول: "ستتحدث بأصوات متعددة ولكن دائما بخطاب موحد". والجدير بالذكر أن سانشيز قد أدى اليمين الدستوري كرئيس للوزراء أمام الملك في الثامن من الشهر الجاري، عقب نيله ثقة مجلس النواب، على تشكيلة حكومته.
Euronews (Ar)
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مالطا: أبيلا يتسلم مهام رئاسة الحكومة بعد انتخابه زعيماً لحزب العمّال
تسلّم المحامي روبير أبلا رئاسة الحكومة المالطية، خلفاً لجوزيف موسكات الذي اضطّر إلى مغادرة منصبه غادر على خلفية شبهات بتدخله في تحقيق بشأن مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في العام 2017. وكان الحزب العمّالي المالطي اختار روبير (42 عاماً) رئيساً له في الانتخابات الداخلية التي جرت يوم أمس الأحد، وصوّت فيها 58 بالمائة من الناخبين الأعضاء في الحزب البالغ عددهم أكثر من 17 ألف عضو، لصالح أبيلا الذي تفوّق على منافسه الطبيب الجراح كريس فيرن (52 عاما) نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي دعا إلى إصلاحات واسعة. روبير أبيلا، وهو نجل الرئيس المالطي السابق جورج أبيلا، يعدّ حديث العهد في الحلبة السياسية، إذ كان انتخب عضواً في البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكّرة التي جرت في العام 2017، بدعوة في موسكات. ومن المقرر أن يقود أبيلا الحكومة لسنتين ونصف السنة فقط حتى انتهاء الولاية الحالية في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022. وكان موسكات اضطر لإعلان قراره الاستقالة في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعد مظاهرات لمنظمات أهلية وعائلة دافني كاروانا التي اتهمته بصفة خاصة بالتستر على بعض مساعديه المقربين لا سيما مدير مكتبه كيث شيمبري.
Euronews (Ar)
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البابا السابق للفاتيكان يؤكد في كتابٍ له معارضته لإنهاء عزوبية القساوسة
أكد البابا السابق بنديكت السادس عشر ، معارضته مقترحات تتيح للكهنة الزواج، وذلك في كتاب شارك في تأليفه حول أزمة التحرش الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية، مشدداً على وجوب استمرار دور الكاهن باعتباره "عريس للكنيسة". وكانت الكنيسة الكاثوليكية تلّقت الكثير من الدعوات المطالبة بالسماح للقساوسة بالزواج، وذلك إثر انكشاف حالات تحرش جنسي يقوم بها قساوسة الكنيسة المذكورة في أماكن متفرقة من العالم، علماً أن حظر زواج القساوسة كان تم فرضه منذ عدة قرون. والكتاب الذي ألفه البابا الشرفي بنديكت بالمشاركة مع رئيس مكتب القداس في الفاتيكان الكاردينال روبرت ساره، سيصدر في فرنسا منتصف شهر شباط/ فبراير القادم. حاملاً عنوان: "من أعماق قلوبنا: الكهنوت، العزوبية وأزمة الكنيسة الكاثوليكية"، وجاء فيه إن "الكهنوت يمر بفترة مظلمة"، على حد تعبيره. وكان مجمع الأساقفة في الفاتيكان وافق في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على ترسيم رجال متزوجين في حالات استثنائية، ووجد العديد من القساوسة الكبار أن التوجّه الجديد للفاتيكان من المحتمل أن يشرّع الأبواب أمام إنهاء شرط عزوبية الكهنة. يذكر أن البابا السابق بنديكت ألقى باللوم في فضيحة الانتهاكات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية على تأثير الثورة الجنسية في ستينيات القرن الماضي وانهيار الأخلاق بوجه عام، وفي مقال نادر نُشر في شهر نيسان/أبريل الماضي، أبدى البابا البالغ من العمر 92 عاما أسفه لأن بعض المعاهد الدينية الكاثوليكية تتبنى المثلية علنا ومن ثم فشلت في تدريب القساوسة على النحو اللائق. وكان البابا فرانسيس ، أعلن منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضيب عن تغييرات جذرية في طريقة تعامل الكنيسة الكاثوليكية مع قضايا الانتهاكات الجنسية بحق القاصرين، مؤكداً رفع السرية عن هذه القضايا، وكذلك المحاكمات والأحكام الصادرة في هذا الصدد، لكنه أبقى على حد أدنى من السرية يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تعرّضت لهزات عنيفة خلال العشرين عاماً السابقة جرّاء فضائح نجمت عن انتهاكات جنسية بحق قاصرين ارتكبها كهنة أو رجال دين، بتغطية من رؤسائهم في دول عدة خصوصا في الولايات المتحدة وتشيلي وألمانيا.
Euronews (Ar)
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إطلاق نار كثيف في قاعدتين لقوات الأمن السودانية في الخرطوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.