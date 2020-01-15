شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وسوء الأحوال الجوية في مطار الوصول.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلتي شركة طيران الاتحاد 658 و650 المتجهتان إلى أبو ظبي تأخرتا ساعة ونصف لظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية هناك، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية ، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها ،حيث لم يتلقي برج المراقبة أيه إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم.

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وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

يذكر أن مصرللطيران أعلنت عن تشغيل خط جديد إلي مدينة دبلن الأيرلندية اعتبارا من شهر يونيه القادم ، وذلك في في اطار توجهات وزارة الطيران المدني بتوسعة شبكة الخطوط والوصول إلي أهم النقاط في مختلف قارات العالم من خلال مطار القاهرة المحوري ، حيث تسيير ٤ رحلات أسبوعيا ايام الثلاثاء، الخميس، السبت، والأحد للربط بين القاهرة ودبلن عاصمة أيرلندا بإستخدام أحدث الطرازات الجديدة التي ستنضم لأسطول شركتنا الوطنية هذا العام من طراز ايرباص A320NEO .