شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لتوفير وسائل انتقال لذوى الاحتياجات الخاصة للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول معاناة أولياء الأمور مع أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، بسبب صعوبة حركاتهم وعدم توفير بيئات مناسبة لهم تراعي ظروفهم وتسمح بتكافؤ الفرص وتيسيير عملية التعلم لهم بالمدارس، الأمر الذي يؤدي إلى انصراف العشرات منهم عن التعليم.

وقال بركات في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، إن جميع الطلاب من ذوى الإعاقة بمصر في سن التعليم والملتحقين بمدارس التربية الخاصة ومدارس الدمج لا تزيد نسبتهم على 2.8%، فيما يعانى ما يزيد على 97% منهم من الأمية والجهل.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن عدم توفير أتوبيسات مجهزة لهم للاشتراك بها في حالة بعد المدرسة عن سكن الطالب، وعدم توفير منحدرات لحركة الكراسي بسهولة بالمدارس، وغيرها من المعوقات التي تصعب الحياة الدراسية على الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب بركات، وزارة التربية والتعليم باتخاذ اللازم لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتعلم للجميع، وتوفير فرص تعليمية جيدة ومنصفة للطلاب المعاقين في مصر، ودمجهم في مجتمع التعلم مع أقرانهم سواء بسواء، وكذلك تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع.