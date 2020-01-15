شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يتقدم بطلب إحاطة بسبب القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، حول القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء، وما ينتج عنها من تقديرات جزافية فى بعض الأوقات على المواطنين، وتشكل عبء حقيقى عليهم، خاصة الفئات غير القادرة، مما يستوجب وضع آلية محددة للقضاء على هذه الظاهرة، ومعالجتها خاصة فى المناطق التى لا يوجد بها عدادات كودية، سواء من خلال مزيد من التدقيق، أو التوسع فى القراءات الإلكترونية من خلال تطبيقات حديثه على الموبايلات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوت بين استهلاك الكهرباء والفواتير، مما تسبب فى معاناة الكثير من محدودى الدخل فى القرى والمناطق العشوائية، وإجراءات التظلم تستغرق الكثير من الوقت وفى الكثير من الأحيان لا تأتي بنتائج ايجابية، ولهذا على الوزارة سرعة تعميم برنامج القراءات الموحد، لتسجيل القراءات بدقة حتى يكون أسعار الفواتير وفقا للاستهلاك الفعلى، والقضاء على اشكالية الفواتير الجزافية.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن قطاع الكهرباء شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وانعكس هذا الأمر على تصدير الكهرباء، مما يستوجب أن يلمس المواطن المصرى هذه النتائج على أرض الواقع، وذلك من خلال عدم المغالاة فى تحديد قيمة الاستهلاك، وتطبيق الدعم التبادلى، خاصة وأن إلغاء الدعم عن الكهرباء أصبح مسألة وقت، وذلك عن كان هناك اشكالية فى استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجات ومحدودى الدخل على مستوى الجمهورية.

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الجدير بالذكر أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، فتحت عدد من الملفات الهامة بقطاع الكهرباء وفي مقدمتها الفواتير الجزافية وتوقف العدادات الكودية بالمناطق العشوائية، ورسوم النظافة المحصلة علي الفواتير، في ضوء 30 طلب إحاطة مقدمين من النواب علي مستوي الجمهورية، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.