وفاة شخصين وفرار أكثر من 82 ألف بعد ثوران بركان بالفلبين

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا- (د ب أ):

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن شخصين توفيا جراء إصابتهما بنوبة قلبية، أثناء فرارهما من ثوران بركان بالقرب من العاصمة الفلبينية، مانيلا، التي نزح منها أكثر من 82 ألف شخص.

وبدأ بركان "تال" في إقليم باتانجاس 66 كيلومترا جنوب مانيلا، ويقع في منتصف بحيرة تحمل نفس الاسم، في نفث الرماد بشكل متقطع يوم الأحد الماضي.

وقال المكتب الإقليمي لمواجهة الكوارث إن الضحايا هما امرأة، 65 عامًا، ورجل، 27 عامًا، من بلدتي تاليساي وتال بإقليم باتانجاس.

وأضاف المكتب أن المرأة تعرضت لسكتة قلبية أمس الأول الاثنين، بينما توفي الرجل أمس الثلاثاء.

Advertisements

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق إن سائق شاحنة توفي أمس الأول الاثنين في إقليم لاجونا القريب، عندما فقد السيطرة على مركبته بسبب ضعف الرؤية نتيجة تساقط الرماد الكثيف جراء ثوران بركان "تال".

وتم إجلاء السكان من بلدات في إقليمي باتانجاس وكافيت، لكن بعض الرجال مكثوا لرعاية ممتلكاتهم ومواشيهم.

وشوهدت فرق الطوارئ، بما في ذلك الشرطة والجنود، وهي تمشط المدن المتضررة للتأكد من أن الجميع غادروا، وسط تقارير تفيد بأن بعض الناس تجنبوا النصائح الرسمية وعادوا إلى ديارهم بعد البقاء في مراكز الإجلاء المكتظة.

وقال مارك ليفيست، نائب حاكم إقليم باتانجاس "ينبغي أن ننفذ أمر الإجلاء، ونمنع الناس من العودة نظرا لأن ذلك أمر خطير للغاية".

وأضاف "سقوط الرماد نتيجة لثوران البركان كثيف للغاية وبعض المناطق الآن تبدو وكأنها صحارى أو بلدات أشباح".