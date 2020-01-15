أسعار الدولار تنخفض في 4 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء 15-1-2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.
وتراجع سعر الدولار 5 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.
وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان عند 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والقاهرة، وكريدي أجريكول عند 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيها للبيع.
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