توزيع الدفعة الثانية من السماد المجاني على مزارعي بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
قال المهندس علي سليمان، مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في بورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه يجري توزيع الدفعة الثانية من سماد البيوجين المجانية على المزارعين.
وأشار "سليمان" إلى أنه يجري توزيع 5 لترات لكل فدان ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح للموسم الزراعي الحالي بالقطاع الزراعي ببورسعيد، مضيفًا أن تلك الخطوة تأتي كخدمة إرشادية مجانية لتوزيع الدفعة الثانية من الأسمدة على الحقول الإرشادية، ويجري إضافة السماد خلال الري للمرة الثانية، ولا تضاف بطريق الرش.
وطالب مدير الإرشاد، مزارعي الحقول الإرشادية بالتوجه لإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، لاستلام الخدمة الإرشادية المجانية بصورة البطاقة الشخصية.
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