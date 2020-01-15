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بومبيو يبحث مع نتنياهو التطورات الإقليمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا آخر التطورات الإقليمية.

وكتب بومبيو، على حسابه على موقع تويتر، :"أجريت محاثات بناءة مع نتنياهو، بحثنا خلالها آخر التطورات الإقليمية".

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وأضاف :"كما هو الحال دائما، التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل راسخ".

وجاء الاتصال بعد ساعات من إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاعات الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد انتهاكاتها للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه عام 2015 .

وكان نتنياهو علق على القرار بالقول :" نعلم تماما ماذا يحدث في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أنها ستحصل على سلاح نووي وأنا أكرر وأقول: إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. كما أدعو جميع الدول الغربية إلى فرض آلية العقوبات التلقائية في الأمم المتحدة على الفور".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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