الجيش المصري: سقوط طائرة مقاتلة ووفاة قائدها

أعلنت القوات المسلحة المصرية متمثلة في المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، منذ قليل (مساء الثلاثاء 14 جانفي 2020) سقوط طائرة أثناء إجراء التدريبات ووفاة قائدها.
وأكد الرفاعي أنه جاري تحديد الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة، والوقوف على ملابسات الأمر كاملة.
واختتم المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية البيان الصادر منذ قليل، أن سقوط الطائرة المفاجئ نتج عنه استشهاد قائدها.
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