الرئيس الجزائري يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسميا مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المقرر في 19 جانفي الجاري.
وأكدت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن تبون تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الإثنين، قدمت له خلاله دعوة له للمشاركة في الندوة المؤتمر.
وأوضح المصدر نفسه أن الرئيس تبون قبل الدعوة للمشاركة في هذه المؤتمر.
وشرع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، في جولة خليجية تقوده إلى كل من السعودية والإمارات، لبحث الملف الليبي.
وأعلنت الجزائر تمسكها بعدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا، لكنها رفضت هجوم الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، ودعت إلى وقف التصعيد وتفعيل الحل السياسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.
وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وقبل دعوة الجزائر جرت دعوة 10 أخرى للمؤتمر هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد، خلال زيارة إلى تونس الشهر الماضي، أهمية إشراك تونس والجزائر وقطر في المؤتمر.
وتنازع قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية، حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في ليبيا.
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