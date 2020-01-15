شرطة هونغ كونغ تفكك قنبلة أنبوبية وتعتقل 4 بتهمة تصنيع متفجرات

قالت شرطة هونغ كونغ إنها فككت قنبلة أنبوبية واعتقلت أربعة بتهمة تصنيع متفجرات بعدما داهمت شقة سكنية عثروا فيها على مواد ذات صلة بالاحتجاجات كالأقنعة والمعدات الوقائية، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
فتشت الشرطة أيضا منزلا بقرية شمالي المدينة حيث عثرت على أجهزة معمليةتشتبه في إمكانية استخدامها لصنع متفجرات. وقال ضابط كبير في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء إن أعمار المعتقلين تتراوح بين 21 و29 سنة.
وكانت الشرطة قد أعلنت عن اكتشافها أسلحة نارية وعبوات ناسفة أكثر من مرة فيالشهور الأخيرة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي تصاعدت في يونيو بسبب مشروع قانون تم سحبه لاحقا كان يتيح تسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية للصين.
وفي بيان منفصل، اليوم الأربعاء، قالت الحكومة إنها ألغت عرض الألعاب النارية المعتاد بمناسبة السنة القمرية الجديدة في ميناء فيكتوريا ذي المشاهد الخلابة، والذي كان مقررا يوم 26 يناير، وذلك "لدواعي الأمن العام".
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