مقتل جنديين وجرح 5 آخرين بهجوم لداعش على مقر عسكري في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن مقتل جنديين اثنين وجرح 5 آخرين في هجوم لتنظيم "داعش"، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
ذكر بيان للخلية أن "عصابات داعش الإرهابية هاجمت إحدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل/فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، في منطقة شيخإبراهيم، على سور بغداد".
أضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل منتسبين إثنين وجرح خمسة آخرين، بينهم ضابط".
وأفاد مصدر أمني عراقي الليلة الماضية، بوقوع اشتباكات بين عناصر من تنظيم "داعش" والقوات الأمنية العراقية في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.
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