حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على الامتناع عن مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية عندما يدور الحديث عن مستقبل العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أوضح وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الدولي "رايسينا"، في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأربعاء، أنه في القرن الواحد والعشرين يتعين تجنب أيطرق من شأنها أن "تحيلنا إلى زمن الاستعمار والاستعمار الجديد".
أضاف لافروف: "العقوبات لا تعمل، ولا أعتقد أنه يجب مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية الأخرى، إذا كنا نتحدث عن مستقبل العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تدعو إلى تجنب لغة العقوبات أثناء الحديث عن مستقبل العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.