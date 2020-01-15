روسيا تدعو إلى تجنب لغة العقوبات أثناء الحديث عن مستقبل العالم

حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على الامتناع عن مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية عندما يدور الحديث عن مستقبل العالم، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أوضح وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الدولي "رايسينا"، في العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأربعاء، أنه في القرن الواحد والعشرين يتعين تجنب أي

طرق من شأنها أن "تحيلنا إلى زمن الاستعمار والاستعمار الجديد".

أضاف لافروف: "العقوبات لا تعمل، ولا أعتقد أنه يجب مناقشة العقوبات والطرق غير الدبلوماسية الأخرى، إذا كنا نتحدث عن مستقبل العالم".