أوكرانيا تطلب رسميًا من إيران تسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

طلبت النيابة العامة وجهاز الأمن في أوكرانيا، الأربعاء، من إيران تزويدهما بالصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مسئول أمني كبير في أوكرانيا هذا الأسبوع، إنه من المتوقعأن يزور أوكرانيا قريبا، كبير المحققين الإيرانيين في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية، على أن يحدد ما إذا كان المختبر الأوكراني مناسبًا للعمل على الصندوقين الأسودين.
يذكر أن طائرة "بوينغ" للخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت بالقرب من طهران بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق يوم 8 يناير الجاري.
اعترفت السلطات الإيرانية بإسقاط الطائرة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصًا.
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