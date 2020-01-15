الاتحاد الأوروبي يندد بالتدخل التركي في ليبيا

ندّد وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، مساء الثلاثاء، بتدخل تركيا عسكرياً في النزاع الليبي.

واتّهم بوريل أنقرة بـ"الانخراط عسكرياً" في ليبيا بإرسال "أسلحة ومرتزقة". وقال "هناك المزيد والمزيد من الأسلحة والمرتزقة. لم يعد بإمكاننا القول إنّ في ليبيا حرباً بلا مقاتلين".

وقال بوريل خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إنّ "الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا".

وتكثّفت الثلاثاء جهود الأسرة الدولية لإيجاد حلّ للنزاع الليبي وتحدّثت موسكو عن تمديد هدنة "لفترة غير محددة" في حين أعلنت ألمانيا عن عقد مؤتمر دولي في برلين الأحد.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية عن أمله في أن يفضي المؤتمر الدولي المقرّر عقده في برلين يوم الأحد إلى إيجاد حل للنزاع الليبي.

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وإذ دعا بوريل الأوروبيين إلى "التغلّب على انقساماتهم" والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا، حذّر من أنّه "إذا تدهور الوضع، فقد ينتقل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أهم نتائج المحادثات حول ليبيا التي استضافتها موسكو، الاثنين، هي موافقة طرفي النزاع على تمديد وقف الأعمال القتالية في البلاد دون سقف زمني محدد.

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وأوضحت الوزارة "أن النتيجة الأهم للقاء هي توصل الطرفين المتنازعين إلى اتفاق مبدئي على دعم وتمديد نظام وقف الأعمال القتالية بدون سقف زمني محدد، الأمر الذي يوفر ظروفاً أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا".