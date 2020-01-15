كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحث دول الخليج على التفكير في آلية أمنية مشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، اليوم الأربعاء، أن موسكو تحث دول الخليج على التفكير في آلية أمنية مشتركة للمنطقة.

وقال لافروف في مؤتمر أمني في دلهي "لقد اقترحنا على دول الخليج التفكير في آليات الأمن الجماعي، بدءًا من تدابير بناء الثقة ودعوة بعضنا البعض إلى التدريبات العسكرية".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد مقتل الولايات المتحدة للقائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني وهجوم صاروخي انتقامي من قبل إيران على قوات التحالف في العراق.

وأضاف لافروف "منذ أن ذكرتُ الخليج الفارسي، فإننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما يجري هناك". بحسب رويترز.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، بعد انسحابها من الصفقة النووية، وزادت تدريجيًا.