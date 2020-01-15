كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يتفق مع جونسون على "صفقة ترامب" بشأن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يوافق على تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن "صفقة ترامب" يجب أن تحل محل الاتفاق النووي الإيراني.

وصرح ترامب في منشور على تويتر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، صرح رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، يجب أن نستبدل صفقة إيران بصفقة ترامب". مضيفًا "أنا موافق!"

ودعا جونسون، الذي امتدح ترامب بصفته صانع صفقات عظيم، الرئيس إلى استبدال الاتفاق النووي الإيراني باتفاقه الجديد لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وقد صرح رئيس الوزراء في مقابلة مع الـ "بي بي سي"، عندما سئل عن الصفقة النووية الإيرانية، التي تخلت عنها الولايات المتحدة في وقتٍ سابق من يوم الثلاثاء "فلنعمل سويًا على استبدال الصفقة النووية الإيرانية، والحصول على صفقة ترامب بدلًا من ذلك".

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وأكد جونسون، رسالته إلى الولايات المتحدة "بطريقة أو بأخرى، علينا أن نوقف حصول الإيرانيين على سلاح نووي". وأنه إذا تخلصنا من الصفقة الحالية، فنحن بحاجة إلى بديل.

وحول مقتل سليماني، اعترف جونسون بأنه كان في عطلة عندما اندلعت الأنباء حول مقتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني، لكنه بيّن إنه "بذل قصارى جهده لضمان وجود رد أوروبي".

وأضاف، لا يوجد سبب لإخطار المملكة المتحدة مسبقًا لأنه "لم يكن عمليتنا".

كما تحدث رئيس الوزراء عن رغبته في تحسين الاتصال الإقليمي، ولكنه لم يكشف إذا كان التدخل لإنقاذ شركة الطيران "فلاي بي" المحاصرة سيكون جزءًا من ذلك.

