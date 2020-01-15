كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة تركية تصدم أردوغان بشأن حجب "ويكيبيديا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الدستورية التركية، بأن حجب الوصول إلى موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت لأكثر من عامين في تركيا يعد "انتهاكا لحرية التعبير".

ونشرت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، نسخة مفصلة من حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي، في الجريدة الرسمية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت "رويترز"، إن الحكم صدر بأغلبية أعضاء المحكمة، أن يمهد الطريق لرفع الحجب عن الموقع.

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وكانت تركيا، قد حجبت إمكانية الوصول إلى موسوعة "ويكيبيديا" على الإنترنت طوال أكثر من عامين.

وفرضت تركيا، منذ شهر أبريل من العام 2017 حجبا على الموقع، بسبب صفحات تتهم تركيا بأن لها صلات بمنظمات إرهابية.

ويذكر أن مؤسسة ويكيبيديا، وهي منظمة غير ربحية تستضيف موقع ويكيبيديا، تقدمت بطلب إلى المحكمة العليا في تركيا للطعن في هذا الحظر.