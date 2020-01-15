برشلونة يقترب من ضم لاعب برازيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني اقترب من إبرام صفقة برازيلية لتدعيم خط الوسط، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يضع لمساته الأخيرة لإتمام التعاقد مع لاعب وسط بالميراس، ماتيوس فيرنانديز.

وبيّنت الصحيفة أن النادي البرازيلي أكد تقدم المفاوضات بينه وبرشلونة بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، فقد ودّع اللاعب زملاءه في الفريق، في إشارة إلى قرب انتقاله للبارسا.

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وكشف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 11 مليون يورو، وسيدفع برشلونة 7 ملايين نقدًا، على أن يتم دفع 4 ملايين أخرى كمتغيرات، تتعلق بأداء اللاعب وما يحققه مع البلوغرانا.

ويجيد فرنانديز (21 سنة) في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يملك قدرات هائلة في قطع الكرات وإفساد الهجمات، بالإضافة لتميزه في التحول الهجومي وبناء الهجمة.

ويتوقع أن يكون التعاقد معه جاء من أجل خلافة سيرجيو بوسكيتس، أحد قادة برشلونة، الذي يسيطر على هذا المركز منذ سنوات طويلة.