تطورات في ملف جريمة قتل شادية أبو سريحان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة قاصرا من قرية بير المشاش مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحومة شادية أبو سريحان (35 عاما)، خنقا، الليلة قبل الماضية. وتمّ نقل الفتى إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

ومن المزمع أن يتم إحضار القاصر اليوم، الأربعاء، إلى محكمة الصلح في بئر السبع، للنظر في تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية في ملف الجريمة.

الزوجة الثالثة

وبحسب المعلومات المتوفرة، ضحية الجريمة شادية أبو سريحان الزوجة الثالثة لأحد أبناء عائلة أبو سبيت الذين يسكنون في قرية بير المشاش، الواقعة بين "موشاف نفاطيم" ومفرق عرعرة النقب على شارع رقم 25، تركت خلفها 3 بنات (9 و7 أعوام و10 شهور).

وقال شقيق القتيلة، حسن أبو سريحان، إنه "فُجعنا بجريمة قتل شقيقتي شادية، كانت إنسانة طيبة. آلمنا ذلك كثيرا ولا نتهم أحدا".

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وبحسب ما قالته صديقة للقتيلة، فإن "شادية كانت امرأة مستقلة، وبحوزتها رخصة سياقة وسيارة، ولم تشارك أحدا في مشاكلها في المنزل".

القاصر ينكر الشبهات

وجاء في تصريح للمحامي الموكل بالدفاع عن القاصر، مصطفى نصار، إن "موكلي ينكر الشبهات المنسوبة إليه. التقيت بالفتى ابن 17 عاما قبل التحقيق، وأنكر الشبهات المنسوبة إليه كليا".

هذا، وكان الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع قد أعلن صباح أمس، الثلاثاء، وفاة شادية أبو سريحان، بعد أن أحيلت بحالة حرجة مساء، الإثنين، إلى المستشفى للعلاج، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية وحاول إنقاذ حياتها، لكن كل المحاولات فشلت وأقر وفاتها.