اعتقالات بالضفة ومواجهات ليلية في رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عمليات دهم وتفتيش ليلية في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ليلية بين جنود الاحتلال وشبان في رام الله.

واعتقل جنود الاحتلال المواطن أحمد حربي أبو عودة من مخيم عايدة شمال بيت لحم، والمواطن بكر دويكات بعد اقتحام منزله في نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعين غربي رام الله، واعتقلت المواطنين مصطفى الخطيب، وأحمد الخطيب بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله، حيث ألقى الشبان عليها الحجارة والزجاجات الحارقة أثناء انسحابها من حي الطيرة.

وفي سياق متصل، أصيب شرطي للاحتلال بحروق إثر إلقاء شبان زجاجات حارقة خلال مواجهات ليلة في العيزرية بالقدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة السموع وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: المحاضر في جامعة الخليل إبراهيم عقيل، حيث احتجزت أفراد عائلته في غرفة واحدة، وفتشت المنزل تفتيشا دقيقا، وحطمت محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة الخليل أيضا، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء الثلاثاء، عقب استهداف قوات الاحتلال مسجدا ومنازل المواطنين بقنابل الغاز، في بلدة بيت أمر.

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز باتجاه مسجد الصمود في المنطقة، ما أدى لإصابة عدد من المصلين بحالات اختناق، كما احتجزت عددا من المركبات.

إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، على معدات ورشة حدادة في بلدة كفر الديك قضاء سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم العيسى، بأن قوات الاحتلال استولت على معدات ورشة حدادة تعود ملكيتها للمواطن شاهر ضمرة شرق البلدة، تحت حجج واهية. علما أن قوات الاحتلال كانت أغلقت المحددة قبل عام بالشمع الأحمر.