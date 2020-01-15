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قيادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي توجه رسالة للحكومة الشرعية اليمنية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 15 يناير 2020

وجهت أستاذة القانون العام المشارك بجامعة عدن وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الدكتورة "سهير علي أحمد" رسالة للحكومة الشرعية.

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وقالت"سهير علي" رسالتي للحكومة الشرعية بأن تقوم بإدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واصدار قرار بتشكيل هيئة وطنية جديدة لمكافحة الفساد تكون من اشخاص يتمتعون بالنزاهة والحياد وتفعيل دورها الرقابي.

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