- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قيادية بالانتقالي الجنوبي تكشف عن حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
كشفت أستاذة القانون العام المشارك بجامعة عدن وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الدكتورة "سهير علي أحمد"، عن حل الازمة اليمنية.
وقالت "سهير علي" برأي الشخصي على الدول العربية أن تضمن حليف قوي في اليمن وذلك من خلال حل الدولتين أو بأقل تقدير دولة كونفدرالية من اقليمين شمال وجنوب وقد اثبتت سنوات الحرب الخمس بأن شعب الجنوب والممثل بالمجلس الانتقالي كان خير حليف للتحالف فقد تمكن من دحر الحوثي من جميع المحافظات الجنوبية في خلال ثلاثة اشهر ولم يكتفي بذلك بل توجه إلى الساحل الغربي وحقق انتصارات ودحر الحوثي حتى مدينة الحديدة ولولا اتفاق ستوكهولم لكانت الحديدة محررة وتم خنق الحوثي في صنعاء وإركاع الحوثة عبر اغلاق ميناء الحديدة الذي يعتبر المتنفس الوحيد له.
وحول مصير اتفاق الرياض، قالت إن اتفاق الرياض هو تأجيل الخلافات حتى القضاء على الحوثي وكذلك تحسين الخدمات والمستوى المعيشي في المحافظات المحررة هذا هو هدف الاتفاق أما عن مصيره فهو منوط بالضامن ألا وهو التحالف العربي فاذا تم تنفيذ الاتفاق بكل ملحقاته بدون انتقائية أو عرقلة بالملحق العسكري والسياسي والأمني فهو يضيف في رصيد التحالف بأنه دعم الاستقرار والأمن في المحافظات المحررة وتكوين نموذج مثالي عن تدخل التحالف أما التهاون في تطبيقه فهو فشل للاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. قيادية بالانتقالي الجنوبي تكشف عن حل الأزمة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.