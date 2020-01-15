شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إنجازات يحققها الهلال الإماراتي لتأمين مياه الشرب بالساحل الغربي والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020

حققت دولة الإمارات – عبر ذراعها الإنساني “هيئة الهلال الأحمر” – إنجازات ملموسة في تأمين مياه الشرب بالساحل الغربي لليمن عبر تنفيذها 31 مشروعا خلال عام التسامح 2019، مابين مشاريع إستراتيجية مركزية ومشاريع متوسطة وأخرى محدودة.



هذه المشاريع وفرت مياه الشرب لـ 678 الف نسمة موزعة حسب الإحتياج والكثافة السكانية لتأمين الحياة وتعزيز الإستقرار على طول إمتداد الساحل الغربي وذلك في إطار الرؤية الإنسانية للإمارات وحرص قيادتها الرشيدة على تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني وتطبيع الحياة في المحافظات والمديريات والمناطق اليمنية المحررة سيما في ظل تعطل مؤسسات الدولة وانسداد الأفق جراء اعتدءات مليشيا الحوثي الإرهابية.

ومع بداية العام الجديد 2020 استهلت دولة الامارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر قطاع المياه بإفتتاح مشروع مياه الشقيراء المركزي بمديرية الوازعية محافظة تعز ” بعد اعادة تأهيلة وترميمة ويتكون من بئرين إرتوازية وتزويدهما بمنظومة طاقة شمسية متكاملة تحتوي 88 لوحا 200 أمبير، وغطاس لرفع الماء، وخزانيين خرسانية سعت كل منها 300 ألف لتر، وإصلاح شبكة توزيع بطول 60 كيلومترا إذ يستفيد من المشروع أكثر من 16 ألف نسمة هم سكان قرى منطقة الشقيراء والمناطق المجاورة و مركز مديرية البالغ عددها 43 قرية ضمن مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز.

ويأتي مشروع مياه الشقيراء ليشكل شريان حياة لمدينة ساحلية وجدت نفسها بلا مياه للشرب في ظل تعطل مؤسسات الدولة اليمنية.

وبهذه المناسبة خرج أهالي الوازعية وأعضاء السلطة المحلية وأعيان ومشائخ المنطقة للتعبير عن فرحتهم بافتتاح هذا المشروع الذي رسم الإبتسامة للأهالي وأعاد لهم الإستقرار المعيشي بعد أن أرّق الضمى ومعاناة الحصول على المياه مضاجعهم، وتخلل هذه المناسبة فرحة عارمة للاهالي جسدوها بالأهازيج الشعبية والراقصات الفرائحية المعبرة عن سعادتهم وابتهاجهم.

وأثناء الإفتتاح صرح ممثل الهلال الأحمر بالساحل الغربي عبدالله الحبيشي بتصريح خاص قال فيه ( أعبر عن سعادتي بافتتاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي يخدم اكثر من 16 الف نسمة ويشمل 43 قرية في عزلة المشاولة والشقيراء بمديرية الوازعية ، وان هيئة الهلال اعطت المياه أولوية قصوى لرفع معاناة المواطنين وتطبيع الحياة وارساء ووسائل استقرار الاهالي و سبل العيش الكريم ).

Advertisements

وعلى نفس الصعيد صرح ممثل السلطة المحلية عضو المجلس المحلي بتصريح أكد فية ان افتتاح هذا المشروع يعتبر فرحة كبرى للاهالي حيث انه رفع عبئ كبير عن كاهل المواطنين الذين كانوا يدفعون 14 الف ريال مقابل الخزان الواحد للمياه في الاسبوع الواحد، وان دولة الامارات العربية المتحدة لم تقصر مع الشعب اليمني قديما وحديثا، معبراً عن شكره الجزيل لدولة الامارات وذراعها الانساني هيئة الهلال الاحمر.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدأت مشاريع المياه الحيوية منذ الأشهر الأولى على تحرير مديريات الساحل الغربي وذلك بإعادة تأهيل وتشغيل مشروع مياه الخوخة بمحافظة الحديدة والذي شمل إنشاء وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية وبما يضمن ضخ المياه لأكثر من 25 ألف نسمة.

ولم يتوقف اهتمام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز مديرية الخوخة حيث سارعت بإعادة تأهيل مشروع مياه منطقة قطابة ذات الكثافة السكانية في ذات المديرية، من خلال حفر بئر وتزويده بوحدة متكاملة لضخ المياه بالطاقة الشمسية وخزان خرساني ومد شبكة بطول 15 كيلومتر.

وكان قد سبق هذا المشروع، مشروع مياه المخا بمحافظة تعز والذي عزز القدرة الإنتاجية لتكفي سكان مدينة يسكنها نازحون من مختلف المحافظات اليمنية وباتت تشكل مركزا لمديريات الساحل الغربي المحررة. ويتكون المشروع من حفر بئرين وتزويدهما بمولدين كهرباء ومضختين لرفع الماء، وتأهيل الشبكة.

ومشروع مياه ذوباب المندب المركزي الذي يتكون من منظومة طاقة شمسية متكاملة 48 لوحا ينتج كل لوح 200 امبير من الطاقة الكهربائية وغطاس لرفع الماء وخزان خرساني سعه 100 الف لتر مع مد شبكة مياه بطول 30 كيلو متر يستفيد منه 15 الف نسمة. ولا تقل المشاريع المتوسطة وعددها 6 أهمية عن المشاريع الإستراتيجية حيث أمنت مياه الشرب في مناطق ذات كثافة سكانية، منها ثلاث مناطق تتبع مديرية المخا ” دار الشجاع وحسي سالم، ويختل، والزهاري” ومنطقة الجديد في مديرية باب المندب ومنطقة الحيمة في مديرية التحيتا ومنطقة موشج في مديرية الخوخة. وشملت المشاريع المتوسطة إنشاء وحدات متكاملة لضخ المياه بالطاقة الشمسية وترميم وتأهيل الخزانات وشبكات التوزيع.

كما ساهمت المشاريع المحدودة في تأمين مياه الشرب لعشرين قرية وتجمع سكاني وفق مسح ودراسة لأكثر القرى احتياجا وبما يضمن تحقيق الإستقرار وعدم النزوح .

واستفادت من تلك المشاريع 9 قرى في مديرية المخا “نوبة عامر، وحصب الحريشي، والمراوشة، وذرة، والقديمية، والمشيقر الأعلى، والمشيقر الأسفل، والأزهف، والأزوام” و 6 قرى في مديرية باب المندب “الوطن، وشعنون، والجافر، والمطابع، والعميسي، ونزيلة” و3 قرى في مديرية التحيتا “رأس الحسي الأعلى، و رأس الحسي الأسفل، والبقعة”