شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي واسع على منطقة الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال مصدر عسكري ميداني أن المليشيات قصفت بقذائف BMB وبالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 مواقع القوات المشتركة بشكل عنيف. Advertisements وطبقاً للمصدر، فقد أطلقت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا والأسلحة الخفيفة والقناصة صوب مواقع القوات المشتركة في ذات المنطقة. وتأتي هذه الخروقات والانتهاكات اليومية للمليشيات الحوثية في إطار تصعيدها المتواصل خلال فترة الهدنة الأممية التي بدأت في 18 ديسمبر 2018 على مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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