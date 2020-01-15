- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء كبير المراقبين الأممين بضباط ارتباط القوات المشتركة في الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
عقد رئيس لجنة المراقبة الدولية لإعادة الإنتشار في الحديدة، الجنرال الهندي ابهجيت جوها، لقاء مع ضباط الإرتباط الممثلين عن القوات المشتركة في الحديدة.
وناقش ضباط ارتباط القوات المشتركة مع الجنرال جوها عدداً من المشاكل والصعوبات التي تواجههم والتي طالبوا بضرورة حلها.
كما طالب ضباط ارتباط القوات المشتركة بنزع الألغام من محيط نقاط المراقبة والتي هي من مخلفات مليشيات الحوثي، ودعوا الى فتح ممرات آمنة لضباط الإرتباط والإمداد ليتمكنوا من الوصول الى نقاط المراقبة.
هذا وطالب ضباط ارتباط القوات المشتركة بضرورة تفعيل عمل المراقبين الدوليين في نقاط الارتباط، كما تم مناقشة وضعهم ومعالجة المشاكل التي تعيقهم بالاضافة لكون بلدانهم لا تسمح لهم بالمبيت في نقاط المراقبة، فالوقت المسموح لهم بالعمل خارج مقر البعثة هو من الصباح حتى المساء.
كما تطرق الاجتماع الى نجاح تجربة طائرة الإخلاء الطبي الأممية التي تم اطلاقها من جيبوتي الى ميناء الحديدة وكان الحوثيون قد أعاقوا هذه التجربة لست مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل لقاء كبير المراقبين الأممين بضباط ارتباط القوات المشتركة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.