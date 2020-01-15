صنعاء.. مليشيا الحوثي تختطف أسرة كاملة وتقتادها إلى جهة مجهولة

الأربعاء 15 يناير 2020

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، على اختطاف أسرة كاملة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها منذ العام 2014.



وبحسب شهود عيان، اقتحمت عناصر من المليشيات، منزلًا في حي الصافية، بمشاركة عناصر نسائية مسلحة من كتيبة ما تعرف بالزينبيات.

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وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية اختطفت فتاتين، إضافة إلى والدهن وشقيقهن بعد اعتراضهما على اقتحام المنزل، واقتادوهم جميعهم إلى جهة مجهولة.

وحاولت مليشيا الحوثي، تسويغ جريمة اختطاف الفتاتين، عبر تلفيق تهم كيدية تتعلق بالشرف، وهو ما كذبه سكان الحي، مؤكدين التزام الفتاتين سلوكيًا وأخلاقيًا.

ونقلت مليشيا الحوثي الفتيات، بعد أسابيع من الإخفاء القسري، في سجن سري، إلى السجن المركزي بصنعاء، وسمح للأم بزيارتهن مرة واحدة، فيما لا يزال مصير الأب والابن مجهولًا حتى اللحظة