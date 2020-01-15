شكرا لقرائتكم خبر عن «تايوان» تقر قانوناً يمنع تدخلات الصين في شؤونها والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الرئيسة التايوانية تساي انج وين اليوم الأربعاء على قانون يمنع الصين من التدخل في شؤون البلاد.

وقالت تساي خلال مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي " قانون مكافحة التدخل ليس ضد التبادل الطبيعي مع الصين".

وكانت تساي قد قالت الشهر الماضي لدى تمرير القانون إنه يهدف لتعزيز حماية الديمقراطية والحرية في تايوان، ويستهدف التدخل وليس التبادل الطبيعي.

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ووفقا لقانون مكافحة التدخل، فإن الأعمال التي تدعمها قوى عدائية أجنبية، مثل التدخل في الانتخابات والتبرعات السياسية غير القانونية، تصل عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى خمسة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 10 مليون دولار تايواني جديد ( 030ر334 دولار أمريكي).

ويشار إلى أن التوقيع تم بعد أيام من إعادة انتخاب تساي رئيسة لتايوان، في فوز يرجع إلى مقاومتها العنيدة للتوسع الصيني وتزايد الشعور المعادي لبكين في تايوان.

وقالت تساي" على الحكومة الصينية محاولة فهم الارادة والرأي اللذان عبر عنهما شعب تايوان في الانتخابات، وأن تبدأ في مراجعة سياستها الحالية تجاه تايوان".