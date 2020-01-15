جهاز مكافحة الإرهاب يفكك شبكة لداعش في الفلوجة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاربعاء، عن تفكيك شبكة ارهابية تتبع الى تنظيم داعش في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار، مشيرا الى ان الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية في بغداد والانبار.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم تفكيك شبكة ارهابية لداعش الارهابي في مدينة الفلوجة.
وأوضح أن هذه الشبكة كانت تخطط لعمليات ارهابية في الانبار وبغداد، مشيرا الى اعتقال اربعة ارهابيين والاستيلاء على اسلحة ومعدات.
وتشهد مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار، استقرارا امنيا ملحوظا بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش قبل نحو اربع سنوات.
وأوضح أن هذه الشبكة كانت تخطط لعمليات ارهابية في الانبار وبغداد، مشيرا الى اعتقال اربعة ارهابيين والاستيلاء على اسلحة ومعدات.
وتشهد مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار، استقرارا امنيا ملحوظا بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش قبل نحو اربع سنوات.
واستعادت القوات الامنية العراقية آخر منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة الفلوجة في (26 حزيران 2016).
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