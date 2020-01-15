جهاز مكافحة الإرهاب يفكك شبكة لداعش في الفلوجة

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم تفكيك شبكة ارهابية لداعش الارهابي في مدينة الفلوجة.

وأوضح أن هذه الشبكة كانت تخطط لعمليات ارهابية في الانبار وبغداد، مشيرا الى اعتقال اربعة ارهابيين والاستيلاء على اسلحة ومعدات.



وتشهد مدينة الفلوجة كبرى مدن محافظة الانبار، استقرارا امنيا ملحوظا بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش قبل نحو اربع سنوات.

واستعادت القوات الامنية العراقية آخر منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بمدينة الفلوجة في (26 حزيران 2016).