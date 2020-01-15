وزير الخارجية القطري يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بغداد، في زيارة لبحث آخر التطورات في المنطقة. وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن " وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى بغداد". وكانت قناة "الجزيرة" القطرية أفادت نقلاً عن مصادر، اليوم الأربعاء، بأن آل ثاني، توجه إلى بغداد لبحث آخر التطورات في المنطقة.





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