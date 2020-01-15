محتجون يحرقون إطارات قرب 'معرض الكتاب' في النجف

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن محتجين أحرقوا إطارات قرب "معرض الكتاب" في النجف ومنعوا فرق الإطفاء من التدخل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محتجين أحرقوا إطارات بالقرب من معرض الكتاب في شارع المطار ضمن النجف".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هؤلاء المحتجين "منعوا فرق الإطفاء من التدخل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هؤلاء المحتجين "منعوا فرق الإطفاء من التدخل".
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