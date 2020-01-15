'نيويورك تايمز' تنشر فيديو جديد يظهر صاروخين إيرانيين أصابا الطائرة الأوكرانية

وقالت الصحيفة، إن لقطات الكاميرا الأمنية التي تم التحقق منها من قبلها أظهرت أن صاروخين أطلقا 30 ثانية استهدفت الرحلة 752، مما أسفر عن مقتل جميع على متنها.

وتحققت صحيفة نيويورك تايمز من لقطات كاميرا أمنية (يوم أمس الثلاثاء)، تُظهر ، ولأول مرة ، أن صاروخين أصابا طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية الرحلة 752 في 8 كانون الثاني الحالي، مشيرة الى أن إطلاق الصواريخ تم من موقع عسكري إيراني على بعد حوالي ثمانية أميال من الطائرة.



واشارت الى أن هناك خطأ أو فجوة في الفيديو الجديد حول سبب توقف جهاز الإرسال عن بعد عن العمل، قبل ثوانٍ من إصابته بصاروخ ثانٍ.

وأكد تحليل سابق لصحيفة التايمز ما اعترفت به إيران فيما بعد: أن صاروخًا إيرانيًا أصاب الطائرة، حيث أثبتت التايمز أيضًا أن المستجيب توقف عن العمل قبل أن يضرب الصاروخ الطائرة.

ويبدو أن الفيديو الجديد، بحسب الصحيفة، يؤكد أن إضرابًا أوليًا عطل جهاز الإرسال ، قبل الضربة الثانية ، التي شوهدت أيضًا في الفيديو ، بعد حوالي 23 ثانية.



وأوضحت الصحيفة أن مقطع الفيديو الجديد تم تحميله على يوتيوب من قبل مستخدم إيراني في حوالي الساعة 2 من صباح يوم امس الثلاثاء.

واشارت الى أن التاريخ المرئي على اللقطات هو "2019-10-17" ، وليس في 8 يناير/ كانون الثاني ، وهو اليوم الذي أسقطت فيه الطائرة بسبب أن نظام الكاميرا يستخدم تقويمًا فارسيًا وليس تقويمًا ميلاديًا، موضحة أن 8 يناير يتحول إلى 18 من داي ، الشهر العاشر في التقويم الفارسي، ورقميا من شأنه أن يعرض 2019-10-18 في الفيديو.