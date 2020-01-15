قفزة الموت تودي بحياة نجم المصارعة

توفي خيسوس ألفونسو إسكوبوزا هويرتا، نجم المصارعة الشهير بـ"لا باركا"، عن عمر يناهز (54 عاما)، متأثرا بإصابته خلال قفزة قاتلة، يطلق عليها "قفزة الموت" قام بها أثناء عرض للمصارعة.

وجاءت وفاة النجم المكسيكي بعد شهرين فقط من كسر رقبته إثر محاولته مواجهة خصم، قبل أن تصطدم رأسه بحواجز خارج الحلبة خلال عرض أقيم في الذكرى السابعة والستين لاستاد مونتيري في مكسيكو سيتي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن خيسوس ألفونسو كان قد بدأ في التعافي ولكن تم نقله إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي بعد أن ظهرت عليه علامات الفشل الكلوي ووضع على جهاز التنفس، قبل أن يفقد حياته بعد فشل رئتيه وكليتيه.

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وأضاف المصدر أن المصارع "لا باركا" حاول في البداية القفز عن الأحبال باتجاه الخصم الذي كان قد خرج من الحلبة، في قفزة يطلق عليها "قفزة الموت" أو "الغوص الانتحاري".

لكن يبدو أن قدم المصارع قد علقت في الحبال، فانزلق وارتطم بالجدار الحاجز، الأمر الذي أدى إلى فقدانه الوعي، ونقله إلى المستشفى.

ومن جانبه أصدر الاتحاد المكسيكي للمصارعة بيانا قال فيه: "تعرض لا باركا قبل يوم من وفاته لقصور حاد في الكلى وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، حتى ساءت حالته في اليوم التالي وتوفي".

واشتهر لا باركا بارتداء زي الهيكل العظمي والأقنعة الغريبة وهو يعد من أشهر المصارعين المكسيكيين.