ترامب يجدد تحذيره لإيران من قمع التظاهرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تحذيراته للنظام الإيراني من قمع المتظاهرين المناهضين له، خلال كلمة له من ولاية ويسكونسن.



وأكد ترامب أمام حشد انتخابي بالولاية الواقعة في شمال وسط الولايات المتحدة الأمريكية، أن النظام الإيراني يجب عليه أن يكف عن قمع المتظاهرين المناهضين له.

تحذيرات ترامب الذي يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة أمام الحشد الانتخابي ليست الأولى، بل سبقها تحذير آخر، الإثنين الماضي، حيث دعا إيران إلى الكف عن قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات.

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وقال ترامب، في تغريدة على موقعه بـ"تويتر"، موجها حديثه لقادة إيران: "أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم"، منبها إلى أن العالم "والأهم الولايات المتحدة تراقب" الوضع.

وكان ترامب قد غرد بالفارسية للمرة الأولى، صباح الأحد، معبّرا عن دعمه للشعب الإيراني.

وقال: "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة".

وتابع: "إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا".