مصادر: تفاهمات برلين حول ليبيا استقرت على فرض هدنة تتوازى مع البدء في تفكيك المليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر إعلامية إن تفاهمات برلين الأخيرة استقرت على فرض هدنة تتوازى مع البدء في تفكيك المليشيات وتسليم سلاحها فيما عرف بـ"مرحلة التهدئة" وصولا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق للنار، وذلك تمهيدا لإعادة الاستقرار إلى ليبيا واستيفاء باقي الاستحقاقات التي تعطلها المليشيات والتنظيمات الإرهابية المتحالفة مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.



ولفتت المصادر إلى الدور التركي الذي رتب الخطوات حسب هواه لإنقاذ المليشيات الإرهابية محاولا استغلال مبادرة موسكو بعكس المراحل واستباق وقف إطلاق النار قبل شرط حل المليشيات وتسليم سلاحها للقفز على تفاهمات برلين.

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وذكرت، وفق موقع "العين الإخبارية" أن المشير حفتر أدرك الحيلة التركية في موسكو ورفض التوقيع على التفاهمات، فيما استغربت المصادر من مرور تلك الحيلة التركية على روسيا، إضافة إلى اصطحاب وزير دفاع تركيا خلوصي آكار في مفاوضات هادفة إلى حلول سلمية .

ومساء الثلاثاء، أبلغ المشير حفتر الجانب الروسي بشروطه لاستئناف مفاوضات موسكو، حيث اشترط حل المليشيات وتسليم سلاحها بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما تبدأ اليوم، واستبعاد تركيا من المفاوضات باعتبارها جزءا من الأزمة الليبية.

كما رفض قائد الجيش الليبي بشكل قطعي أن تكون تركيا وسيطا دوليا، مطالبا بتوسط الدول الحيادية، والتي تتسم مواقفها بدعم استقرار ليبيا وليس دعم مليشيات مسلحة أو إرسال إرهابيين إلى البلاد.

وأضافت المصادر أن المشير حفتر أبلغ الجانب الروسي بشرط الالتزام بتفاهمات مؤتمر برلين المقرر عقده في العاصمة الألمانية الأحد المقبل ومراحله المتفق عليها