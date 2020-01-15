لافروف: نقترح على دول الخليج دراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ​موسكو​ تحث ​دول الخليج​ على دراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة.

وقال لافروف خلال ​مؤتمر​ أمني في نيودلهي: "نقترح على دول الخليج التفكير في آليات أمنية مشتركة، بدءا من إجراءات بناء الثقة ودعوة بعضها البعض لإجراء تدريبات عسكرية".

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