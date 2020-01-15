أليخاندرو جياماتي أدى اليمين الدستورية رئيسا جديدا لغواتيمالا

أدّى أليخاندرو غياماتي (Alejandro Giammattei) اليمين الدستوريّة رئيسًا جديدًا ل​غواتيمالا​، في مراسم شابها تأخير طويل ألقيت مسؤوليّته على محاولات مسؤولين انتهت خدمتهم التملّص من قضايا قانونيّة محتملة. وفى وقت سابق، لفت غياماتي الّذي ينتمي لتيار يمين الوسط، وفاز في جولة الإعادة التي أجريت في شهر آب، إلى "أنّه سيقطع كلّ العلاقات الدبلوماسيّة مع حكومة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، عندما يتولّى منصبه رسميًّا"، مبيّنًا أنّ "إدارته ستعترف بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ زعيمًا ل​فنزويلا​، وهناك حكومات أُخرى في ​أميركا الجنوبية​ ستفعل الشيء نفسه".

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