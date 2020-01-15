ظريف يصل نيودلهي للمشاركة في مؤتمر رایسینا للحوار الدولي

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى العاصمة الهندية نيودلهي من اجل المشاركة في مؤتمر "رايسينا" للحوار الدولي الذي يقام لنسخته الخامسة في هذا البلد.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية ان ظريف سيقوم فضلا عن حضور اعمال مؤتمر رايسينا، بإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الهنود وايضا الشخصيات الاجنبية المشاركة في هذا الحدث الدولي.
علما ان مؤتمر رايسينا الدولي يبدا اعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة الهندية نيودلهي بمشاركة وزراء خارجية الدول الاخرى بمن فيهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ويستمر على مدى 3 ايام لينتهي في 16 كانون الثاني الحالي.
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