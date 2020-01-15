كارلوس غصن: السفير الفرنسي أبلغني بأن "نيسان" تنقلب عليّ

أكّد رئيس شركة "نيسان" السابق رجل الأعمال اللبناني ​كارلوس غصن​، "أنّني صراحةً شعرت بالصدمة لإلقاء القبض عليّ، وأوّل ما سألت عنه هو التأكّد ممّا إذا كانت "نيسان" على علم بذلك حتّى تستطيع إرسال أحد المحامين لي".

ولفت في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إلى أنّ "في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة من ذلك، زارني السفير الفرنسي وقال لي: "نيسان تنقلب عليك". عندئذ أدركت أنّ الأمر برمّته كان مؤامرة"، موضحًا أنّه "عندما أخبرني السفير الفرنسي أنّ "بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من إلقاء القبض عليك، ظهر الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان" هيروتو سايكاوا في مؤتمر صحافي وأدلى بحديثه المسيء لسمعتي"، قلت "يا إلهي، هذه مؤامرة".

يُذكر أنّ غصن (65 عامًا) كان قد فرّ الشهر الماضي من ​اليابان​، حيث كان بانتظار محاكمته بتهم الإبلاغ عن دخل أقل ممّا كان يحصل عليه وخيانة الأمانة واختلاس أموال الشركة، وهي تهم ينفيها غصن.