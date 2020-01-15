عبد المهدي والحلبوسي أكدا أهمية حفظ مصالح العراق وسيادته ورفض التدخل بشؤونه

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​ أنّ "الأخير التقى رئيس مجلس الوزراء ​عادل عبد المهدي​، لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد"، لافتًا إلى أنّه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا الراهنة، وتداعيات الأزمة الحاليّة في المنطقة، ومسألة تواجد القوات الأجنبيّة، وقرار مجلس النواب حولها".

وأوضح في بيان، أنّ "الحلبوسي وعبد المهدي أكّدا وجود الثقة بين القادة كفيل بحلّ جميع القضايا، سواء الداخليّة منها أم الخارجية، وأنّ الأزمة الحالية خطيرة، وتتطلّب التعاون والتنسيق، وسدّ كلّ الثغرات الّتي يمكن أن تُستغلّ في هذه الظروف"، مشيرًا إلى "تشديد الجانبين على أهميّة الاستمرار بإقامة علاقات متوازنة، وعدم الدخول في سياسة المحاور والعقوبات، وإقامة علاقات تعاون جيّدة مع جميع دول الجوار، وتعزيز الصداقة مع دول العالم ومنها ​الولايات المتحدة الأميركية​، وحفظ مصالح البلاد وسيادتها، ورفض التدخّل بشؤونها الداخلية، والمضي مع أي قرار يحفظ مصلحة العراق واستقراره وأمنه وسيادته، وتجنيبه المخاطر المستقبلية".

