أعلن رئيس مجلس السيادة ​السودان​ي الفريق أول ​عبد الفتاح البرهان​ في خطاب أن المجال الجوي للسودان مفتوح، متعهدا "بعدم السماح بحدوث انقلاب"، وأكد أن "كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة ​الجيش​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة السوداني: كل مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.