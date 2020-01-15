لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "مع تفهمنا الكامل لأحقية مطالب الحراك إنما ما حدث في الشارع أمس من فوضى وشغب وتعد على الممتلكات العامة و​القوى الأمنية​ والمواطنين لا يدل أبدا على الأخلاقيات والطابع السلمي للتحركات المطلبية ونخشى أن يكون وراءها قوى مشبوهة تحاول اختطاف الحراك لتحقيق أهداف سياسية ضيقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: ما حدث أمس لا يدل أبدا على الأخلاقيات والطابع السلمي للتحركات المطلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.