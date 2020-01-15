تجمع في حي الجامعات بالنبطية تحت شعار "بيحقلنا نضوي  مستقبلنا"

نظم طلاب من ​الجامعات​ والثانويات الرسمية والخاصة في النبطية تجمعا في حي الجامعات تحت شعار "بيحقلنا نضوي مستقبلنا" رفعوا خلاله الاعلام اللبنانية وبثت الأناشيد الحماسية، ثم انطلقوا في مسيرة جابت شوارع النبطية ورددوا خلالها هتافات "ثورة ثورة" وصولًا الى امام ​سراي النبطية​ الحكومي وسط اجراءات امنية اتخذتها وحدات من ​قوى الامن الداخلي​

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