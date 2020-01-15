النشرة: الهدوء يخيم على صيدا وبعض المدارس الرسمية والخاصة اقفلت ابوابها

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الهدوء يخيم على المدينة منذ ساعات الصباح، وقد اقفلت بعض المدارس الرسمية والخاصة ابوابها جراء تطورات الاوضاع ليلا في بيروت، في وقت توافد الى "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا" عشرات المحتجين بعدما بات عدد اخر ليلتهم في الخيم التي نصبت وسط الطريق.
وكانت المدينة شهدت ليلا مسيرة تضامنا مع المحتجين في بيروت، فيما كان اللافت اضاءة "زنار نار" عند تقاطع ايليا وشارع رياض الصلح الرئيسي قرب المصارف في اشارة بانها تحت مرمى احتجاج "الثوار".
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